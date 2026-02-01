مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

فيديو أهداف مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

08:56 م 01/02/2026
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (2)
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (3)
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (1)

حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره نهضة بركان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف بيراميدز كلا من: محمود زلاكة في الدقيقة 11، ناصر ماهر في الدقيقة 74، عاطف قطة في 80 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيدهإلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا، بينما تجمد رصيد نهضة بركان عند 7 نقاط ليحتل المركز الثاني.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز مباراة بيراميدزونهضة بركان دوري أبطال أفريقيا

