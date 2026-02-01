فيديو أهداف مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

"أول مصري في البلوجرانا".. برشلونة يحتفي بضم حمزة عبدالكريم

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره نهضة بركان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف بيراميدز كلا من: محمود زلاكة في الدقيقة 11، ناصر ماهر في الدقيقة 74، عاطف قطة في 80 من عمر المباراة.

عرضية "على المقاس" من ناصر ماهر، يرتقي لها محمود زلاكة ويسكنها الشباك ببراعة#دوري_أبطال_أفريقيا #بيراميدز_نهضة_بركان pic.twitter.com/J9vRWmpH0U — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

أحمد قطة يوقع على الهدف الثالث لـ بيراميدز أمام نهضة بركان. #دوري_أبطال_أفريقيا #بيراميدز_نهضة_بركان pic.twitter.com/bbL6mWidiG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيدهإلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا، بينما تجمد رصيد نهضة بركان عند 7 نقاط ليحتل المركز الثاني.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.