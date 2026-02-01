فيديو أهداف مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد عبد السلام
حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره نهضة بركان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.
وسجل أهداف بيراميدز كلا من: محمود زلاكة في الدقيقة 11، ناصر ماهر في الدقيقة 74، عاطف قطة في 80 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيدهإلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا، بينما تجمد رصيد نهضة بركان عند 7 نقاط ليحتل المركز الثاني.
ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.