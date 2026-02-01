فيديو أهداف مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: ريان شرقي في الدقيقة 11، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 44.

وفي المقابل سجل أهداف توتنهام كلا من: مارك جيهي في الدقيقة 53 عن طريق هدف ذاتي،

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع توتنهام أيضا نقاطه إلى 29 نقطة ليحتل المركز ال14.

دومينيك سولانكي يضع بصمة تاريخية في مرمى السيتي بهدف "ماركة مسجلة". برأيكم، هل حسم سولانكي جائزة هدف الموسم من الآن؟ 🏅#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/N2z5H1V2sn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

لم يتأخر كثيراً! ريان شرقي يزور شباك توتنهام ويمنح التقدم لـمانشستر سيتي.



القمة تشتعل منذ البداية! 🚀⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشسترسيتي pic.twitter.com/KBS0H9G7OX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026