فيديو أهداف مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي
كتب : محمد عبد السلام
مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أرشيفية
حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: ريان شرقي في الدقيقة 11، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 44.
وفي المقابل سجل أهداف توتنهام كلا من: مارك جيهي في الدقيقة 53 عن طريق هدف ذاتي،
وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع توتنهام أيضا نقاطه إلى 29 نقطة ليحتل المركز ال14.
دومينيك سولانكي يضع بصمة تاريخية في مرمى السيتي بهدف "ماركة مسجلة". برأيكم، هل حسم سولانكي جائزة هدف الموسم من الآن؟ 🏅#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشستر_سيتي
لم يتأخر كثيراً! ريان شرقي يزور شباك توتنهام ويمنح التقدم لـمانشستر سيتي.
القمة تشتعل منذ البداية! 🚀⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشسترسيتي
💡💥🎯— EPL World (@EPLworld) February 1, 2026
هدف ثاني للسيتي على توتنهام المتألق سيمينيو يسجل بروعه 🔥🔥