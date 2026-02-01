مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

11:24 م 01/02/2026

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: ريان شرقي في الدقيقة 11، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 44.

وفي المقابل سجل أهداف توتنهام كلا من: مارك جيهي في الدقيقة 53 عن طريق هدف ذاتي،

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع توتنهام أيضا نقاطه إلى 29 نقطة ليحتل المركز ال14.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ريان شرقي أنطوان سيمنيو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"