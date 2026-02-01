مباريات الأمس
"أول مصري في البلوجرانا".. برشلونة يحتفي بضم حمزة عبدالكريم

كتب : محمد خيري

03:42 م 01/02/2026
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو، مع وجود خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أن المهاجم المصري سينضم إلى بارسا أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية المعتادة، والتعرف على مرافق النادي، وسيبدأ قريبًا التدريب مع زملائه الجدد.

وأشار برشلونة إلى أن حمزة عبد الكريم هو أول لاعب مصري في تاريخ النادي، موضحًا أنه وُلد في 1 يناير 2008، وتكوّن في الفئات السنية للنادي الأهلي، كما شارك دوليًا مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث تُوّج مع فريقه بلقب كأس العالم للفئة الأخيرة.

وصف النادي المهاجم الجديد بأنه لاعب يتمتع بـ حركة كبيرة وقدرة على الربط بين الخطوط، ويضع مرمى الخصم كهدف رئيسي له، مشيرًا إلى أن حمزة ظهر مع الأهلي لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، ولعب أيضًا بعض المباريات في كأس مصر.

