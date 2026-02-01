رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم قادمًا من الأهلي

أقيم اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة تطورات الفترة المقبلة للكرة المصرية والارتقاء بمستوى المنتخبات والأندية.

وجاء أبرز قرارات اتحاد الكرة، طلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، نسخة 2032، أو نسخة 2036.

وشدد اتحاد الكرة في بيانه، على توحيد الجهود ضمن المشروع الوطني لتطوير الكرة المصرية حتى عام 2038 وتجهيز المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.. لمطالعة القرارات كاملة إضغط هنا

