دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

05:14 م 01/02/2026
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (5)
    كأس الأمم الأفريقية 2025
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (6)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (1)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (4)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (3)
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (7)
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022

أقيم اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة تطورات الفترة المقبلة للكرة المصرية والارتقاء بمستوى المنتخبات والأندية.

وجاء أبرز قرارات اتحاد الكرة، طلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، نسخة 2032، أو نسخة 2036.

وشدد اتحاد الكرة في بيانه، على توحيد الجهود ضمن المشروع الوطني لتطوير الكرة المصرية حتى عام 2038 وتجهيز المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.. لمطالعة القرارات كاملة إضغط هنا

