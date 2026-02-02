كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الراقصة بوسي في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت إحالة الراقصة بوسي للمحاكمة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كانت التحقيقات مع الراقصة بوسي، كشفت عن تفاصيل واقعة القبض عليها بتهمة التعدي على القيم الأسرية المصرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف دفاع الراقصة بوسي، أنه وبمثول المتهمة أمام جهات التحقيقات المختصة بالمقطم، وبسؤالها عن حساباتها في البنوك أوضحت أنها لا تملك حسابات بنكية أو تعاملات ماليه على أي محافظ إلكترونية بشكل قاطع.

وأكمل: بأنه فيما يخص عملها فتقدمت المتهمة بالرخصة المهنية الخاصة بها وهي سارية لآخر عام 2025، وأما بشأن الفيديوهات فهي مجرد إعلانات ودعاية لعملها فقط.