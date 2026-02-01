مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع برشلونة الرديف

كتب : محمد عبد الهادي

04:03 م 01/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم، قادمًا من صفوف النادي الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويخوض فريق برشلونة الرديف مباراة مهمة اليوم أمام فريق تيرراسا، ولكن لن يشارك حمزة عبدالكريم لعدم تواجده بقائمة الفريق، حيث وصل لإسبانيا أمس السبت، بينما من المنتظر أن يسجل ظهوره الأول والرسمي في مباراة الفريق المقبلة.

موعد مباراة برشلونة الرديف المقبلة؟

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة الرديف المقبلة مع فريق بارباسترو، يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضًا:

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

"فخور بك".. رسالة مؤثرة من شقيق حمزة عبدالكريم بعد انتقاله لبرشلونة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة موعد مباراة برشلونة مباراة برشلونة تيرراسا موعد مباراة مباراة برشلونة تيرراسا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف
أخبار المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف
كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف
زووم

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة