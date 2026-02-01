موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع برشلونة الرديف

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم، قادمًا من صفوف النادي الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويخوض فريق برشلونة الرديف مباراة مهمة اليوم أمام فريق تيرراسا، ولكن لن يشارك حمزة عبدالكريم لعدم تواجده بقائمة الفريق، حيث وصل لإسبانيا أمس السبت، بينما من المنتظر أن يسجل ظهوره الأول والرسمي في مباراة الفريق المقبلة.

موعد مباراة برشلونة الرديف المقبلة؟

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة الرديف المقبلة مع فريق بارباسترو، يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

