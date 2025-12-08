منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأردن في كأس العرب

يختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة نظيره الأردني ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني في كأس العرب أمام نظيره الأردني، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف عصرا على ملعب البيت بالدوحة، عن اعتماد طاقم المنتخب الوطني بالأبيض، في حين يرتدي المنتخب الأردني الزي الأحمر.

وقد شهد الاجتماع الفني حضور كل من: أيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، ومحمد منجي إداري الفريق، إضافة إلى إسلام شاكر مسؤول المهمات.

ترتيب مجموعة مصر

1. الأردن - 6 نقاط

2. مصر - نقطتين

3. الإمارات - نقطة

4. الكويت - نقطة

