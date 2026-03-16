الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز متهم من عقار عقب سرقة أسلاك كهربائية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى باب أحد العقارات تحت الإنشاء عقب قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخلها.

تفاصيل فيديو قفز متهم من عقار عقب سرقته

بالفحص تبين سابقة فحص مقطع الفيديو المشار إليه وتم ضبط مرتكب الواقعة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي (عاطل - مقيم بنطاق محافظة القاهرة).

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وثلاث وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة) أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين في حينه، وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً احتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح ناري".

اقرأ أيضًا:

