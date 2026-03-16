الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز متهم من عقار عقب سرقة أسلاك كهربائية

كتب : علاء عمران

11:38 م 16/03/2026

صورة للواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى باب أحد العقارات تحت الإنشاء عقب قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخلها.

بالفحص تبين سابقة فحص مقطع الفيديو المشار إليه وتم ضبط مرتكب الواقعة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي (عاطل - مقيم بنطاق محافظة القاهرة).

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وثلاث وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة) أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين في حينه، وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً احتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح ناري".

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات

طعنتين غدر تغتال الفنان "سعيد مختار" في جلسة رؤية بأكتوبر.. ما قرار المحكمة؟

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العقارات تحت الإنشاء أسلاك كهربائية النيابة العامة مخدرات وسلاح ناري

قتل حماه قدام مراته في خناقة "بيت العيلة".. ماذا حدث في "جريمة بولاق"؟
حوادث وقضايا

قتل حماه قدام مراته في خناقة "بيت العيلة".. ماذا حدث في "جريمة بولاق"؟

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
"عامل الدور أحسن من محمود عزت".. تعليقات الجمهور على مشهد شريف منير في
دراما و تليفزيون

"عامل الدور أحسن من محمود عزت".. تعليقات الجمهور على مشهد شريف منير في
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار
أخبار مصر

تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد