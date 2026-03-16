الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"

كتب : عبدالله محمود

11:34 م 16/03/2026 تعديل في 17/03/2026

إطلاق صاروخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 57 من عملية "الوعد الصادق 4" على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الحرس الثوري، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم استهداف قاعدة العديد الجوية في الموجة الأخيرة بصواريخ دقيقة ومسيرات ذكية، كما شملت بنى اتصالات للقيادة والسيطرة ومنظومات صاروخية.

إصابة 200 جندي أمريكي

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إصابة 200 جندي أمريكي في حرب إيران:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إصابة 200 جندي أمريكي منذ بدء الحرب على إيران.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، إنه من بين الـ200، عاد أكثر من 180 جندي إلى الخدمة.

