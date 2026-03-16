أكد سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر جزء من الأمن القومي العربي وتقف كتفًا إلى كتف بجانب الدول الشقيقة.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عدم الانجرار في مغامرات تضر الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن الأحداث الحالية تعزز من التضامن العربي وتفعيل الآليات للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأضاف وزير الخارجية السابق أن هناك أفكارًا عديدة طُرحت عن التضامن العربي، والأحداث الحالية تعزز ضرورة تفعيل آليات هذا التضامن.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة بشأن مضيق هرمز في وقت تمارس فيه دول الخليج ضبط النفس، مشيرًا إلى أن مصر تتابع الموقف عن كثب وتجري اتصالاتها من أجل التهدئة.

وتابع سامح شكري أن جولة وزير الخارجية في دول الخليج جاءت في وقت صعب بتكليف من الرئيس السيسي، وتعتبر تأكيدًا عمليًا وماديًا لتضامن مصر مع أشقائها العرب والحفاظ على الأمن العربي.

وأكد أن هناك اتصالات مستمرة من أجل التهدئة في المنطقة، وأن مصر تبذل قصارى جهدها لوقف التصعيد.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن موازين القوى تتغير في المنطقة، وهناك توسع من جانب إسرائيل خارج الحدود، حيث تتواجد إسرائيل على الأرض في جنوب لبنان، واصفًا ذلك بأنه استمرار للمنهج التوسعي العدائي بالنسبة لإسرائيل.

وأكد أن موقف مصر هو ضرورة إعمال الحكمة والتعامل مع الأمور باتزان، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تحت ضغط شديد، ومجلس الأمن كذلك، ولم يستطع وقف الحرب والعدوان على غزة.

