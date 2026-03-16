تسنيم الإيرانية: مصدر إيراني ينفي تواصل عراقجي مع ويتكوف

كتب : عبدالله محمود

11:13 م 16/03/2026

عباس عراقجي

نفى مصدر إيراني، التقرير الذي نشره موقع أكسيوس الأمريكي، بشأن إعادة تفعيل قناة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني، اليوم الإثنين، أن إدعاء موقع أكسيوس الأمريكي بشأن تواصل إيران مع الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة كاذب.

وأكد المصدر الإيراني، "أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يحقق مصالح الأمن القومي طويلة الأمد لإيران وشركائها الإقليميين".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس، أنه تم إعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين أمريكا وإيران، عن طريق المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أجل إنهاء الحرب على إيران.

