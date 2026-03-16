كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، تأجيل محاكمة "مندوب مبيعات" إلى جلسة 20 أبريل المقبل، على خلفية اتهامه بقتل "حماه" (عمه) بسكين إثر خلاف داخل بيت العائلة ببولاق الدكرور.

وعدلت المحكمة قيد ووصف الجريمة الوارد بأمر الإحالة، من تهمة ضرب أفضى إلى موت بغير نية القتل، إلى القتل العمد، بعدما استمعت إلى طلبات دفاع أسرة المجني عليه أحمد بركة والذي انضم إلى النيابة العامة في توقيع أقصى عقوبة على المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عماد س" مندوب مبيعات، تهمة ضرب المجني عليه "إبراهيم. ع" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف نشب بينهما. في اليوم الواحد والعشرين من نوفمبر عام 2025 بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استشاط غضبا، و استل سلاحا أبيض "سكين"،و انقض على المجني عليه بطعنة في عنقه ونقض الأرحام وما بينهما من قرابات مُحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان "إبراهيم .ع"، تبين أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالعنق إصابة طعنية حيوية حديثة نتيجة الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرفه مدبب أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من السنجة والسكين المُحرزين.



وذكر التقرير، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس إصابة قطعية حيوية حديثة نتيجة من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وهي جائزة الحدوث أيّا من السنجة أو السكين، وهي بسيطة وغير كافية في حد ذاتها لإحداث الوفاة وتعزى الوفاة على الإصابة الطعنية النافذة بالعنق ومضاعفاتها.