كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يواصل نجم خط الوسط الفلسطيني المحترف بصفوف بتروجت حامد حمدان خطف الأضواء خلال مشاركته مع بلاده بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025.

إحصائيات حامد حمدان في كأس العرب 2025

حامد حمدان يشارك بصورة أساسية مع منتخب فلسطين في كأس العرب إذ خاض الثلاث مباريات أساسيًا أمام قطر، تونس وسوريا وسجل هدفًا واحدًا كان أمام تونس في الجولة لثانية.

إحصائيات حامد حمدان في مباراة فلسطين وسوريا

شارك صاحب الـ 25 عامًا لمدة 89 دقيقة خلال مباراة فلسطين وسوريا قبل أن يتم استبداله بزميله عدي خروب.

ولمس لاعب بتروجت الكرة 61 مرة خلال مباراة سوريا إذ مرر الكرة 52 مرة من بينها 48 تمريرة صحيحة بدقة بلغت (92%) إذ جاءت 28 تمريرة بمنتصف ملعب الخصم من بينها 24 تمريرة صحيحة فيما أرسل اللاعب 24 تمريرة لمنتصف ملعبه وجاءت جميعها صحيحة بدقة (100%).

وأرسل اللاعب 9 كرات طولية من بينها 8 كرات طولية صحيحة فيما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل اثنين خاضهما فيما خسر الالتحام الهوائي الذي خاضه.

