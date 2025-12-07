أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

علق محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس، على توديع منتخب بلاده بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته.

وكان منتخب تونس، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره القطري اليوم الأحد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، إلا أن هذا الفوز لم يمكنه من الصعود للدور المقبل من البطولة.

وقال بن رمضان، في تصريحات عبر قناة: "بي إن سبورتس": "هذه هى كرة القدم، لعبنا مباراة قوية اليوم أمام قطر وهدفنا كان الفوز فقط لأنها الفرصة الأخيرة ولكن رغم الفوز لم نتمكن من الصعود".

وأضاف: "سنعمل على تصحيح كافة الأخطاء التي ارتكبناها، خلال أول مباراتين بالبطولة، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا".

واختتم بن رمضان تصريحاته: "أقدم اعتذاري إلى كافة الجماهير التونسية التي ساندتنا منذ بداية البطولة، وسنعمل على إسعادهم في الفترة المقبلة وبالأخص خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا".

والجدير بالذكر، أن بطولة أمم أفريقيا، ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

