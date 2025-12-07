"شكوك حول استبعاده".. ليفربول يدعم أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، بمباراتين، الأولى جمعت بين منتخب فلسطين وسوريا والثانية بين منتخبي تونس وقطر.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، 4 منتخبات وهم : "منتخب سوريا، فلسطين، تونس وقطر".

وحقق المنتخب التونسي فوزا كبير اليوم على حساب نظيره منتخب قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها بين فلسطين وسوريا.

وضمن منتخب فلسطين والمنتخب السوري أيضًا، الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، فيما ودع كلا من تونس وقطر البطولة من دور المجموعات.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى في البطولة كالتالي:

1- فلسطين، 3 مباريات، 5 نقاط

2- سوريا، 3 مباريات، 5 نقاط

3- تونس، 3 مباريات، 4 نقاط

4- قطر، 3 مباريات، نقطة وحيدة

