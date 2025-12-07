إعلان

بعد التلويح برحيله من ليفربول.. أول نادٍ يتحرك لضم محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

03:22 م 07/12/2025

محمد صلاح

بات الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه في الفترة المقبلة، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه آرني سلوت.

وأدلى صلاح بتصريحات غاضبة أمس السبت عقب جلوسه على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، مؤكّدًا أن هناك أشخاصًا لا يريدونه في ليفربول، وألمح إلى إمكانية رحيله عن الريدز بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا.

وفي هذا السياق، بدأت بعض الأندية التحرك لاستغلال توتر العلاقة بين صلاح وسلوت، مع اقتراب فتح الميركاتو الشتوي.

وكشف حساب "indykaila" الإخباري على منصة "إكس"، المختص بنقل أخبار الانتقالات، أن نادي الاتحاد السعودي هو أول الأندية التي تواصلت مع مسؤولي ليفربول للاستفسار عن موقف صلاح.

وأشار الحساب إلى أن مسؤولي النادي السعودي يحاولون جس النبض لمعرفة ما إذا كان النادي الإنجليزي مستعدًا للتفاوض بشأن انتقال محمد صلاح في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

محمد صلاح ليفربول أزمة محمد صلاح نادي الاتحاد السعودي

