"الهلال السعودي مهتم به".. صحفي بريطاني يكشف تطورًا محتملاً بمستقبل محمد

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي بعدما فاز على نظيره فانكوفر وايت كابس بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

ويعد اللقب هو الأول لنادي إنتر ميامي ـ الذي تأسس عام 2018 ـ من بطولة الدوري الأمريكي.

ميسي الذي حصل على أعلى تقييم في اللقاء بـ (8.5) شارك أساسيًا لمدة 90 دقيقة لم يسجل أي هدف ولكنه صنع هدفين.

وسدد اللاعب صاحب الـ 38 عامًا ثلاث كرات واحدة منها تجاه المرمى وأخرى تم التصدي لها وثالثة كان هو متسللاً، فيما أرسل 4 كرات عرضية من بينها واحدة صحيحة.

ومرر ميسي الكرة 19 مرة لزملائه من بينها 17 تمريرة صحيحة بدقة بلغت (89%) إذ أرسل 12 تمريرة لمنتصف ملعب الخصم من بينها 10 تمريرات صحيحة بدقة (83%) بينما أرسل 7 كرات وكانت صحيحة جميعها بمنتصف ملعب فريقه.

وأرسل قائد إنتر ميامي كرة طولية واحدة وكانت صحيحة بينما أرسل 4 كرات مفتاحية تم استغلال اثنتين منها وتسجيلهما في المرمى فيما نفذ 3 مراوغات صحيحة من أصل 8 بجانب فوزه بـ 5 التحامات أرضية من أصل 10 فيما فاز بالتحامين هوائيين من أصل 3.

إحصائيات ميسي مع إنتر ميامي

ميسي كان قد انضم لصفوف إنتر ميامي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان إذ خاض مع الفريق 88 مباراة سجل خلالها 77 هدفًا وصنع 44 لزملائه.

وتوّج ميسي مع إنتر ميامي بثلاث مباريات هي البطولات الثلاث التي توّج بها النادي الأمريكي منذ تأسيسه قبل 7 سنوات.

