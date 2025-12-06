كشف محمد صلاح أنه طلب من والدته حضور مباراة ليفربول القادمة على ملعبه أمام برايتون، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل ستكون مباراة ليفربول وبرايتون الأخيرة لمحمد صلاح؟

وتحدث صلاح عن مباراة ليفربول لموقع "TV2" النرويجي: "لا يهم إن لعبت أم لا، سأستمتع بها، لكني سأستمتع بالمباراة، لأنني لا أعرف ما سيحدث الآن".

وعن إمكانية أن تكون مباراة برايتون الأخيرة له مع ليفربول، أجاب: "في كرة القدم، لا أحد يعلم، لكن لا أقبل هذا الوضع، وقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي".

وأوضح: "في أنفيلد سأقول وداعا للجماهير، فأنا ذاهب إلى بطولة أفريقيا. ولا أعرف ما سيحدث عندما أكون هناك".

وأضاف: "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث هذا معي دائما، لا أفهمه، أي نادٍ سيحمي لاعبيه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع".

واختتم: "أشعر الآن وكأنني أُهمل، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، وأريد الاحترام، لست مضطرًا للخروج كل يوم للقتال من أجل مكاني، استحقه بجدارة".

