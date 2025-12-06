"يبدو أن أحدهم لا يريدني".. تعليق صادم من صلاح بعد جلوسه احتياطيا للمرة

شهد الشوط الثاني من مواجهة مصر والإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2025 إثارة كبيرة، قبل أن يحسمه الفريقان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ملخص شوط مصر والإمارات الثاني في كأس العرب 2025

افتتح المنتخب الإماراتي التسجيل في الدقيقة 60، بعدما انفرد نيكولاس خيمينيز بالكرة من العمق قبل أن يرسل تمريرة أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها كايو بلمسة مباشرة في الشباك، معلناً هدف التقدم.

وكاد الأبيض أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 74، حين اخترق حارب عبد الله الجبهة اليمنى وأرسل كرة أرضية خطيرة داخل المنطقة، لكن المدافع ياسين مرعي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ فرصة هدف محقق.

ونجح المنتخب المصري في إدراك التعادل في الدقيقة 85، بعد عرضية متقنة من كريم العراقي وصلت إلى مروان حمدي، الذي ارتقى وسدد رأسية قوية استقرت داخل الشباك، ليرد الاعتبار لفريقه في وقت حاسم.

وفي الوقت بدل الضائع، اعتقد ميدو جابر أنه منح منتخب مصر هدف الفوز بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت المرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على مروان حمدي خلال لحظة بناء الهجمة.

واحتفل جابر بخلع القميص قبل إعلان الإلغاء، لينال بطاقة صفراء في الدقيقة 95.