مشهد عائلي لشيكابالا مع أسرته في مباراة مصر والإمارات بكأس العرب

كتب - نهى خورشيد

10:25 م 06/12/2025
شهدت مدرجات استاد لوسيل حضور محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الزمالك الأسبق، بصحبة زوجته سارة ونجله آدم، لمتابعة مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الإماراتي في كأس العرب 2025.

وخطف حضور الساحر شيكابالا أنظار الجماهير المتابعة للقاء، خاصة بعد مداعبته لنجله وسط حضور زوجته.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب والمقامة في قطر.

شيكابالا كأس العرب مصر والإمارات

