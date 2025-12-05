ماذا قدم عدي الدباغ في 45 دقيقة مع فلسطين أمام تونس؟

كشف المحترف الفلسطيني بصفوف نادي كولومبوس كرو وسام أبو علي تطورات الإصابة التي يعاني منها وأبعدته عن المشاركة مع فريقه بالفترة الماضية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية مساء أمس الخميس إن الإصابة كانت صعبة إذ كان يعاني من كسر كبير في الكاحل.

وشدد اللاعب صاحب الـ 26 عاماً على أنه أصبح حاليًا جاهزًا بنسبة 99% ولكنه لا يشارك في المباريات أو التدريبات بصورة كاملة بعد.

وأشار المهاجم السابق بالأهلي إلى أنه يقضي إجازته في دولة قطر مما جعلها في الوقت ذاته فرصة لدعم منتخب بلاده، مضيفًا: "منتخبنا يقدم مستويات كبيرة وتربطني علاقة قوية بعلي معلول ومحمد علي بن رمضان".

وأتم أبو علي تصريحاته بالإشارة إلى رضاه عن نتيجة مباراتهم أمام تونس لأنه يرى أن منتخب فلسطين أصبح يعاني من الإجهاد.

نتيجة مباراة فلسطين وتونس

وتعادل منتخب فلسطين بهدفين لمثلهما مع نظيره التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

موعد مباراة فلسطين وسوريا

ويلتقي المنتخب السوري نظيره الفلسطيني عند السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ بدور المجموعات.

ترتيب منتخب فلسطين في كأس العرب

ويتصدر منتخب فلسطين جدول ترتيب مجموعته في كأس العرب برصيد 4 نقاط الرصيد ذاته الذي يمتلكه منتخب سوريا صاحب المركز الثاني.

ويأتي بعدهما كلاً من منتخب تونس في المركز الثالث برصيد نقطة وكذلك المنتخب القطري بالرصيد ذاته.

