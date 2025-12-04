أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

"مر عليه 59 سنة"..رقم قياسي لمنتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس في كأس العرب

بعد تألقهم في كأس العرب.. 3 لاعبين مزدوجي الجنسية في منتخب فلسطين

توّج فريق أهلي طرابلس تحت قيادة المدير الفني المصري حسام البدري بلقب كأس ليبيا بعد فوزه على نظيره أهلي بنغازي الذي يقوده المصري طارق مصطفى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة.

وسجل ثلاثية فريق أهلي طرابلس كل من عزو المريمي، عمران سالم ومابولولو.

ويعد الكأس هو البطولة الثانية التي يتوّج بها حسام البدري مع فريق أهلي طرابلس بعدما قاده خلال الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الليبي.

وكذلك البطولة الثالثة التي يتوّج بها حسام البدري خارج مصر بعدما توّج مع نادي المريخ بلقب الدوري السوداني.

اقرأ أيضًا:

بيان جديد من وزارة الرياضة بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد

"ثعباناً".. يحيى توريه يروي كواليس خلافه الشهير مع جوارديولا وهجوم زوجته