برز اسم البطل المصري محمد الإمام خلال الأيام الماضية، بعدما حصل على 4 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لكمال الأجسام ولكن هذه المرة لصالح روسيا وليس للمنتخب المصري.

ويقيم محمد الإمام في روسيا، يلعب باسم منتخب روسيا في بطولات كمال الاجسام، وهو ما ظهر خلال مشاركته في بطولة العالم لكمال الأجسام 2025 التي أقيمت في السعودية، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى يوم 1 من شهر ديسمبر.

ومنح الإمام روسيا 4 ميداليات ذهبية، بعدما حقق ذهبيتين في وزن فوق ال 90 كيلو جرام في البطولة ذاتها، للفئة العمرية التي تتراوح ما بين 40 عاما إلى 44 عاما، بجانب تتويج الإمام بلقب البطل المطلق للمحترفين المخضرمين.

وحقق الإمام أيضًا خلال بطولة العالم لكمال الأجسام 2025، ذهبية وزن فوق ال 100 كيلو جرام، ليرفع حصيلة ميدالياته الذهبية إلى 4 ذهبيات في البطولة.

وأعرب الإمام في تصريحات نقلتها صحفية "RT" الروسية، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بأربع ذهبيات في البطولة، مؤكدا أنه كان لديه ثقة كبيرة في النجاح وأنه جنى ثمار التزامه وإصراره على التدريب باستمرار طوال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الاتحاد الروسي لكمال الأجسام فيشنفسكي في تصريحات للصحيفة ذاتها، أن الإمام يتواجد في مدينة سان بطرسبورج الروسية منذ أكثر من 16 عاما.

والجدير بالذكر أن البطل محمد الإمام متزوج من فتاة روسية، يعيشان معا حاليا في مدينة سان بطرسبورج.

