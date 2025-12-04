مباريات الأمس
"بحثا عن الفوز الأول".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

10:00 م 04/12/2025

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في بطولة كأس العرب.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

نتيجة مباراة مصر السابقة

وكان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس العرب، بالتعادل بهدف لمثله، أمام نظيره منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي منتخب الإمارات في المركز الرابع بجدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

تاريخ مواجهات مصر والإمارات

وستكون مباراة السبت المقبل، هي المباراة الخامسة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الإمارات، حيث سبق وتواجها معا في 4 مباريات من قبل، طبقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

وخلال 4 مباريات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراتين، وحضر التعادل في مثلهما.

