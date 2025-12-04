منتخب فلسطين يتعادل مع تونس فى مباراة درامية بكأس العرب

حقق منتخب فلسطين تعادلًا مثيرًا مع نظيره منتخب فلسطين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وتقدم منتخب تونس في بداية اللقاء بثنائية، قبل أن يعود منتخب الفدائيين ويسجل هدفي التعادل، ويصل للنقطة الرابعة في المجموعة الأولي.

وسجل أهداف تونس كل من عمر العيوني في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني ضاعف فراس شواط 51 النتيجة لتونس، بينما قلص منتخب فلسطين النتيجة في الدقيقة 61 من طريق حامد حمدان، وجاء هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق زيد قنبر.

بهذه النتيجة وصل منتخب فلسطين للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما حصد منتخب تونس أول نقطة له بعد هزيمته في الجولة الأولي أمام سوريا.