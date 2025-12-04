مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

2 2
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

0 0
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

منتخب فلسطين يتعادل مع تونس فى مباراة درامية بكأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

06:50 م 04/12/2025

منتخب فلسطين (2)

حقق منتخب فلسطين تعادلًا مثيرًا مع نظيره منتخب فلسطين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وتقدم منتخب تونس في بداية اللقاء بثنائية، قبل أن يعود منتخب الفدائيين ويسجل هدفي التعادل، ويصل للنقطة الرابعة في المجموعة الأولي.

وسجل أهداف تونس كل من عمر العيوني في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني ضاعف فراس شواط 51 النتيجة لتونس، بينما قلص منتخب فلسطين النتيجة في الدقيقة 61 من طريق حامد حمدان، وجاء هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق زيد قنبر.

بهذه النتيجة وصل منتخب فلسطين للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما حصد منتخب تونس أول نقطة له بعد هزيمته في الجولة الأولي أمام سوريا.

منتخب فلسطين فلسطين كأس العرب فلسطين وتونس نتيجة مباراة فلسطين وتونس

