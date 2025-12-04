كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

قبلت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، دعوى قضائية من أحد الأفراد، ضد مالك أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتهمة إدارة شبكة مراهنات.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن موظف سابق في شركة توني بلوم، مالك نادي برايتون، زعم أن الأخير يدير شبكة مراهنات سرية.

وتشمل تلك المراهنات التي تقوم الشبكة، مباريات الدوري الإنجليزي، وأشارت الوثائق التي قدمها الموظف، أن شبكة المراهنات تحقق أرباحا تصل إلى 600 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، أن الملياردير توني بلوم جمع ثروته من المقامرة، وحصل على إذن خاص من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمراهنة على كرة القدم، باستثناء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وبرايتون.

وتزعم صحيفة التايمز أن محاميي بلوم سيقدمون دفاعًا يرفضون فيه هذه الادعاءات الشهر المقبل، كما سيرفضون أي تلميح إلى أن شبكته راهنت على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أو مباريات فرق الدرجة الأولى خلال الأعوام الأحد عشر التي انقضت منذ أن أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إعفاءه.

اقرأ أيضًا:

"لسه غيرهم كتير".. الغندور يعدد قضايا الزمالك في الفيفا ويكشف ثلاثي جديد



فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟



