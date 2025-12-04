موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العرب والقنوات الناقلة

بداية مفاجئة.. ماذا قدمت المنتخبات الأفريقية في افتتاح كأس العرب؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو مباراة فلسطين وتونس، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وتمكن منتخب فلسطين من تحقيق الفوز في الجولة الأولى علي قطر، بينما خسر منتخب تونس من نظيره منتخب سوريا.

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فلسطين وتونس في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس

Al Kass Sports

Abu Dhabi Sports

Dubai Sports

Kuwait Sports

ترتيب مجموعة فلسطين وتونس

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

إقرأ أيضًا..

7 مصريين.. جنسيات لاعبي منتخب قطر في كأس العرب 2025

شارك 45 دقيقة.. ما هو تقييم محمد صلاح أمام سندرلاند؟