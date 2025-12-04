موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد الهادي
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو مباراة فلسطين وتونس، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.
وتمكن منتخب فلسطين من تحقيق الفوز في الجولة الأولى علي قطر، بينما خسر منتخب تونس من نظيره منتخب سوريا.
موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب
من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فلسطين وتونس في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس
Al Kass Sports
Abu Dhabi Sports
Dubai Sports
Kuwait Sports
ترتيب مجموعة فلسطين وتونس
فلسطين — 3 نقاط (له +1)
سوريا — 3 نقاط (له +1)
قطر — 0 نقاط (عليه -1)
تونس — 0 نقاط (عليه -1)
