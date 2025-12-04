مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:50 ص 04/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 12 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين (5)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين (2)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين (4)
  • عرض 12 صورة
    منتخب فلسطين (3)
  • عرض 12 صورة
    منتخب تونس
  • عرض 12 صورة
    تونس ضد سوريا (2)
  • عرض 12 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو مباراة فلسطين وتونس، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وتمكن منتخب فلسطين من تحقيق الفوز في الجولة الأولى علي قطر، بينما خسر منتخب تونس من نظيره منتخب سوريا.

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فلسطين وتونس في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس

Al Kass Sports

Abu Dhabi Sports

Dubai Sports

Kuwait Sports

ترتيب مجموعة فلسطين وتونس

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

إقرأ أيضًا..

7 مصريين.. جنسيات لاعبي منتخب قطر في كأس العرب 2025

شارك 45 دقيقة.. ما هو تقييم محمد صلاح أمام سندرلاند؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب موعد مباراة فلسطين وتونس مباراة فلسطين وتونس فلسطين وتونس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان