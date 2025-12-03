مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الإمارات والأردن في كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

10:53 م 03/12/2025
    مباراة الأردن والإمارات (2) (1)
    مباراة الأردن والإمارات (3) (1)
    مباراة الأردن والإمارات (2)
    مباراة الأردن والإمارات (5) (1)
    مباراة الأردن والإمارات (7) (1)
    مباراة الأردن والإمارات (1) (1) (1)
    مباراة الأردن والإمارات (4) (1)

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان، على متابعة مباراة الإمارات والأردن، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وتواجد حلمي طولان، في مدرجات ملعب "البيت"، لمتابع مباراة الإمارات والأردن للوقف على نقاط قوة وضعف المنتخبين، قبل مواجهتهما في الجولتين المقبلتين بالبطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الأردن، الإمارات والكويت".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة:

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره المنتخب الإماراتي، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، بمواجهة منتخب الأردن، يوم 9 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر الماضية

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر الماضية أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العرب.

