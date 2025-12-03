مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

"المعدل انخفض للنصف".. تحليل يوضح التراجع في أداء محمد صلاح هذا الموسم

كتب : هند عواد

04:11 م 03/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر تحليل بيانات تراجع أداء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد 13 مباراة من الموسم الحالي في الدوري.

وبعد 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح أربعة أهداف فقط (معدل أهداف متوقّع 3.83) وصنع هدفين، مقارنة بـ11 هدفًا (معدل أهداف متوقَّع 9.78) وسبع تمريرات حاسمة في نفس المرحلة من عام 2024-25.

تراجع أداء محمد صلاح

ويوضح الرسم البياني كيف أن كُلًّا من معدل الأهداف المتوقعة من اللعب المفتوح (بدون ركلات جزاء) باللون الأحمر، والأهداف الفعلية (بدون ركلات جزاء) باللون الأزرق لكل 90 دقيقة، قد انخفض بشكل حاد هذا الموسم إلى 0.25، أي ما يقارب نصف أرقامه في الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول تراجع أداء محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة