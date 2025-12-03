"المعدل انخفض للنصف".. تحليل يوضح التراجع في أداء محمد صلاح هذا الموسم

أظهر تحليل بيانات تراجع أداء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد 13 مباراة من الموسم الحالي في الدوري.

وبعد 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح أربعة أهداف فقط (معدل أهداف متوقّع 3.83) وصنع هدفين، مقارنة بـ11 هدفًا (معدل أهداف متوقَّع 9.78) وسبع تمريرات حاسمة في نفس المرحلة من عام 2024-25.

ويوضح الرسم البياني كيف أن كُلًّا من معدل الأهداف المتوقعة من اللعب المفتوح (بدون ركلات جزاء) باللون الأحمر، والأهداف الفعلية (بدون ركلات جزاء) باللون الأزرق لكل 90 دقيقة، قد انخفض بشكل حاد هذا الموسم إلى 0.25، أي ما يقارب نصف أرقامه في الموسم الماضي.

