"بعد حصوله على بطاقة حمراء".. كم مباراة يغيبها محمد هاني عن منتخب مصر؟

وجه عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى مسؤولي اتحاد الكرة عقب فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال زكي في تصريحاته تلفزيونية: "كلامي لاتحاد الكرة امتى هندعم حسام حسن؟! لابد من توفير أجواء هادئة له ومساندته بشكل عام هو أسطورة ومثلي الأعلى".

وأضاف مهاجم الفارس الأبيض السابق: "روح اللاعبين كانت عالية أمام جنوب أفريقيا، وتوقعت الفوز قبل اللقاء بسبب هذه الروح".

وأوضح زكي: "سر قوة منتخب مصر داخل الملعب هو الالتزام، وشكل اللاعبين كان يفرح، وهذه الروح التي نبحث عنها داخل المنتخب".

عن دور النجوم الفراعنة قال: "تصريحات محمد الشناوي عقب المباراة تعكس عقليته المميزة وبقوله شكراً، ومحمد صلاح يتقاسم جائزة رجل المباراة مع الشناوي، يستحقها أيضاً".

كما أشاد بخطط حسام حسن :"حسام حسن راهن على إمام عاشور وكسب الرهان.. وزيزو شال نص الملعب وتريزيجيه كان هايل".

وأتم تصريحاته قائلاً:"محمد الشناوي أنقذنا من الهزيمة وهو أفضل حارس مرمى في أفريقيا".