"يمنحني فرصة للنمو".. أول تعليق لـ عمر فرج بعد انتقاله إلى هالمستاد السويدي

كتب : هند عواد

01:20 م 12/02/2026
    عمر فرج
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
أبدى الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الزمالك السابق، سعادته بالانضمام إلى هالمستاد السويدي، بعد فسخ تعاقده مع الأول.

وأعلن أعلن نادي هالمستاد السويدي، التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج صاحب الـ23 عاما، بعقد يمتد لمدة سنتين ونصف.

وقال عمر فرج في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي السويدي: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا وأتطلع للبدء بسرعة، لدي ذكريات جيدة من ملعب Örjans vall، حتى لو كان ذلك كخصم سابق".

وأضاف: "أتطلع لأن يكون المشجعون بجانبي هذه المرة، تركيزي الآن هو الاندماج مع الفريق بسرعة ومساعدة هالمستاد على تقديم موسم جيد".

واختتم: "بالنسبة لي كلاعب شاب، من المهم الانضمام لنادٍ يمنحني فرصة للنمو، فهدفي العودة للعب في الخارج مجددًا".

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر فرج الزمالك هالمستاد السويدي

