بعد فسخ عقده.. لاعب الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي

أبدى الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الزمالك السابق، سعادته بالانضمام إلى هالمستاد السويدي، بعد فسخ تعاقده مع الأول.

وأعلن أعلن نادي هالمستاد السويدي، التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج صاحب الـ23 عاما، بعقد يمتد لمدة سنتين ونصف.

وقال عمر فرج في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي السويدي: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا وأتطلع للبدء بسرعة، لدي ذكريات جيدة من ملعب Örjans vall، حتى لو كان ذلك كخصم سابق".

وأضاف: "أتطلع لأن يكون المشجعون بجانبي هذه المرة، تركيزي الآن هو الاندماج مع الفريق بسرعة ومساعدة هالمستاد على تقديم موسم جيد".

واختتم: "بالنسبة لي كلاعب شاب، من المهم الانضمام لنادٍ يمنحني فرصة للنمو، فهدفي العودة للعب في الخارج مجددًا".

