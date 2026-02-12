إعلان

سجل 3.29 تريليون جنيه.. ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 1.31% في الأسبوع

كتب : ميريت نادي

06:28 م 12/02/2026

ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 1.31% في الأسبوع

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.31%، إلى نحو 3.29 تريليون جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 1.2%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 1.8%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع

انخفض رأس المال السوقي بقطاع البنوك 25.02% من إجمالي رأس المال .

وارتفع رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية 13.35% من إجمالي رأس المال.

وصعد رأس المال السوقي بقطاع العقارات 11.99% من إجمالي رأس المال.

أذون الخزانة

سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 8.6 مليار جنيه.

فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 6.9 مليار جنيه.

