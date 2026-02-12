سجل 3.29 تريليون جنيه.. ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 1.31% في الأسبوع
كتب : ميريت نادي
ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 1.31% في الأسبوع
ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.31%، إلى نحو 3.29 تريليون جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع
ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 2%.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 1.2%.
وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 1.8%.
رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع
انخفض رأس المال السوقي بقطاع البنوك 25.02% من إجمالي رأس المال .
وارتفع رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية 13.35% من إجمالي رأس المال.
وصعد رأس المال السوقي بقطاع العقارات 11.99% من إجمالي رأس المال.
أذون الخزانة
سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 8.6 مليار جنيه.
فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 6.9 مليار جنيه.
أقرا أيضًا:
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض اليوم
المؤشر الرئيسي للبورصة يحلق إلى قمة تاريخية جديدة بختام جلسة اليوم