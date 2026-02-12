"اذهب لتأكل موزة".. لاعب منتخب إيطاليا السابق يشكو من تعرضه للعنصرية

"لم يقص شعره منذ 496 يوما".. لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد

تعرض الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب الاتفاق الإماراتي، للعنصرية خلال مباراة فريقه ضد نادي سيتي، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإماراتي، وانتهت بهزيمة الاتفاق بنتيجة 2-0.

وانتقل ماريو بالوتيلي، نجم منتخب إيطاليا السابق، إلى الاتفاق، أحد أندية الدرجة الأولى، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع جنوى الإيطالي.

وكتب ماريو بالوتيلي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "اليوم، وخلال المباراة، تعرضت للإساءة العنصرية عدة مرات. قيل لي مرارًا وتكرارًا: "أوه أوه أوه، اذهب لتأكل موزة."

وأضاف: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع. هذا النوع من السلوك لا يمكن تطبيعه أو تبريره أو تجاهله. أتحدث اليوم لرفع الوعي، ليس فقط من أجلي، بل لكل لاعب تعرض لمثل هذا السلوك، كفى، يكفي تمامًا".

