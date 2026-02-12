إعلان

ضياء رشوان يوضح دور وزارة الدولة للإعلام في الحكومة

كتب : أحمد العش

06:32 م 12/02/2026

الدكتور ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن وزارة الدولة للإعلام لها مجموعة من الوظائف المحددة بوضوح وفق نصوص الدستور والقانون.

وأوضح أن الوظيفة الأولى تتمثل في تفعيل المواد الدستورية، ومن بينها المادة 70 التي تتعلق بحرية الصحافة والتعبير والنشر.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أن الوظيفة الثانية للوزارة هي التمثيل، أي تمثيل الحكومة سواء بالشرح أو الدفاع أو الرد باسم الدولة.

وأشار "رشوان"، إلى أن تنظيم الهيئات والمجالس الإعلامية يتم وفق المواد 211 و212 و213 من الدستور، مؤكدًا أن لكل هيئة دورة محددة نص عليها الدستور، ولن يتم دمج هذه الهيئات مع الحكومة، إذ لكل منها اختصاصاته.

وأوضح أن دور الوزارة لن يكون تنفيذيًا، بل سيكون تنسيقيًا، بحيث تمثل الوزارة الدولة بشخصيتها، بينما تحافظ كل هيئة على اختصاصاتها دون المساس بها.

وأعلن الدكتور ضياء رشوان، عقد اجتماعين خلال الفترة المقبلة: الأول لرؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث للتنسيق والخروج بمخرجات هادفة، والثاني مع نقابتي الإعلاميين والصحفيين.

الدكتور ضياء رشوان دور وزارة الدولة للإعلام في الحكومة حرية الصحافة والتعبير والنشر ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي

