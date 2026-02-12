مباريات الأمس
محمد صلاح يحتفل بمعادلة رقم جيرارد القياسي (صورة)

كتب : هند عواد

03:25 م 12/02/2026
    محمد صلاح يحتفل بمعادلة رقم جيرارد
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمعادلة رقم أسطورة الريدز السابقة ستيفن جيرارد.

وعادل محمد صلاح رقم سيتفن جيرارد القياسي للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة، عقب صناعة هدف الريدز الوحيد في شباك سندرلاند.

محمد صلاح يحتفل بمعادلة رقم جيرارد

ونشر محمد صلاح، صورا له من مباراة ليفربول وسندرلاند، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وألحقها بصورته مع جيرارد ورقم 92، وهو عدد التمريرات الحاسمة لكليهما.

وفاز ليفربول على سندلاند بهدف نظيف، صنعه صلاح وسجله فان ديك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ستيفن جيرارد ليفربول احتفال محمد صلاح

