محمد صلاح يحتفل بمعادلة رقم جيرارد القياسي (صورة)

"يمنحني فرصة للنمو".. أول تعليق لـ عمر فرج بعد انتقاله إلى هالمستاد السويدي

"لم يقص شعره منذ 496 يوما".. لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمعادلة رقم أسطورة الريدز السابقة ستيفن جيرارد.

وعادل محمد صلاح رقم سيتفن جيرارد القياسي للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة، عقب صناعة هدف الريدز الوحيد في شباك سندرلاند.

ونشر محمد صلاح، صورا له من مباراة ليفربول وسندرلاند، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وألحقها بصورته مع جيرارد ورقم 92، وهو عدد التمريرات الحاسمة لكليهما.

وفاز ليفربول على سندلاند بهدف نظيف، صنعه صلاح وسجله فان ديك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي



هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟



