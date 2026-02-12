إعلان

النقض ترفض الطعن المقدم على نتيجة انتخابات النواب بدائرة بلبيس بالشرقية

كتب : أحمد عادل

06:29 م 12/02/2026

محكمة النقض

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من المرشح السابق حاتم صيام، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز بلبيس.

ووتضمن قرار الهيئة أعلان فوز بفوز علي النقيطي مرشحًا مستقلًا، ورشيد عامر مرشحًا مستقلًا، وسحر عثمان مرشحة عن حزب العدل، بمقاعد دائرة بلبيس بالشرقية.

وجاء في مذكرة الطعن، أن العملية الانتخابية شابها عدة مخالفات بينها عدم تسليم محاضر الفرز لوكلاء المرشحين، واستخدام بعض المرشحين المال السياسي للتأثير على اختيارات المواطنين.

