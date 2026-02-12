سخر لاعبو وست هام يونايتد من مشجع مانشستر يونايتد الشهير فرانك إيليت، الذي يحلق شعره منذ 496 يومًا، بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز الخامس على التوالي.

وأطلق المشجع فرانك إيليت، تحديا في أكتوبر 2024، قبل 496 يوما، وذلك بأنه لن يقص شعره إلا عندما يحقق مانشستر يونايتد الفوز في 5 مباريات متتالية، واستغرق الأمر عاما كاملا مع روبن أموريم مدرب الفريق السابق، لتحقيق فوزين متتاليين فقط.

وكان مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، قريبا من تحقيق الفوز الخامس على التوالي، لكنه تعادل مع وست هام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وظهر سوتشيك لاعب وست هام يونايتد وصاحب هدف الفريق الوحيد، في مقطع الفيديو على تطبيق تيك توك، مع تعليق صوتي لإيلت في الخلفية، وبعد ثوانٍ، ظهر لاعبو وست هام وهم يحصلون على قصات شعر ويبتسمون للكاميرا.

وجاء مقطع الفيديو بعنوان: "إلغاء الموعد"، متبوعًا برمز مقص ورمز تعبيري لعلامة حلاق.

