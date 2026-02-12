مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

"لم يقص شعره منذ 496 يوما".. لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد

كتب : هند عواد

02:48 م 12/02/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد (3)
  • عرض 5 صورة
    لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد (1)
  • عرض 5 صورة
    لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد (4)
  • عرض 5 صورة
    لاعبو وست هام يسخرون من مشجع مانشستر يونايتد (2)

سخر لاعبو وست هام يونايتد من مشجع مانشستر يونايتد الشهير فرانك إيليت، الذي يحلق شعره منذ 496 يومًا، بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز الخامس على التوالي.

وأطلق المشجع فرانك إيليت، تحديا في أكتوبر 2024، قبل 496 يوما، وذلك بأنه لن يقص شعره إلا عندما يحقق مانشستر يونايتد الفوز في 5 مباريات متتالية، واستغرق الأمر عاما كاملا مع روبن أموريم مدرب الفريق السابق، لتحقيق فوزين متتاليين فقط.

وكان مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، قريبا من تحقيق الفوز الخامس على التوالي، لكنه تعادل مع وست هام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وظهر سوتشيك لاعب وست هام يونايتد وصاحب هدف الفريق الوحيد، في مقطع الفيديو على تطبيق تيك توك، مع تعليق صوتي لإيلت في الخلفية، وبعد ثوانٍ، ظهر لاعبو وست هام وهم يحصلون على قصات شعر ويبتسمون للكاميرا.

وجاء مقطع الفيديو بعنوان: "إلغاء الموعد"، متبوعًا برمز مقص ورمز تعبيري لعلامة حلاق.

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشجع مانشستر يونايتد لاعبو وست هام مانشستر يونايتد

