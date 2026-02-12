إعلان

ليس تقليلًا منها.. مدبولي يكشف سبب دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية

كتب : محمد نصار

06:32 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على قرار دمج وزارة البيئة والتنمية المحلية قائلًا: "ليس تقليلًا منها، ولكن لتحسين الأداء وتفعيل العمل".

كما علق رئيس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، قائلًا: "الشركات التابعة للوزارة ستكون تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وكنت قد بلغت وزير قطاع الأعمال العام أنه، في تقديري، سيكون آخر وزير لوزارة قطاع الأعمال العام".

وتابع أن هناك 6 شركات قابضة لها 60 شركة تابعة، ونائب رئيس الوزراء سيتولى المتابعة، ولن يكون هناك تصفية للشركات أو تسريح للعمالة، ويتم دراسة تبعيتها لصندوق مصر السيادي أو نقلها للوزارات المختصة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة البيئة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

