نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي
كتب : محمد عبد الهادي
توجت البطلة المصرية نور الشربيني بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، بعد أداء قوي في المباراة النهائية.
ونجحت الشربيني، المصنفة الخامسة عالميًا، في حسم اللقب عقب فوزها على مواطنتها أمينة عرفي المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 3-2، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى الأشواط الأخيرة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 9-11، 10-12، 13-11، 11-5، 11-8، لتقلب الشربيني تأخرها بشوطين إلى انتصار ثمين يمنحها اللقب.
وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة ويندي سيتي 220 ألف دولار، وتُصنف ضمن بطولات البلاتينيوم في الاسكواش.
