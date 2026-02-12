نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي

نجم كوت ديفوار السابق يتولى منصباً في وزارة السياحة.. ما القصة؟

توجت البطلة المصرية نور الشربيني بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، بعد أداء قوي في المباراة النهائية.

ونجحت الشربيني، المصنفة الخامسة عالميًا، في حسم اللقب عقب فوزها على مواطنتها أمينة عرفي المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 3-2، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى الأشواط الأخيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 9-11، 10-12، 13-11، 11-5، 11-8، لتقلب الشربيني تأخرها بشوطين إلى انتصار ثمين يمنحها اللقب.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة ويندي سيتي 220 ألف دولار، وتُصنف ضمن بطولات البلاتينيوم في الاسكواش.

إقرأ أيضًا:

9 صور لأول ظهور لإبراهيم عادل مع نورشيلاند الدنماركي

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب