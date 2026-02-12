مباريات الأمس
نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي

كتب : محمد عبد الهادي

06:26 م 12/02/2026
توجت البطلة المصرية نور الشربيني بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، بعد أداء قوي في المباراة النهائية.

ونجحت الشربيني، المصنفة الخامسة عالميًا، في حسم اللقب عقب فوزها على مواطنتها أمينة عرفي المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 3-2، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى الأشواط الأخيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 9-11، 10-12، 13-11، 11-5، 11-8، لتقلب الشربيني تأخرها بشوطين إلى انتصار ثمين يمنحها اللقب.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة ويندي سيتي 220 ألف دولار، وتُصنف ضمن بطولات البلاتينيوم في الاسكواش.

إقرأ أيضًا:

نور الشربيني بطولة ويندي سيتي للاسكواش بطولة ويندي سيتي أمينة عرفي

