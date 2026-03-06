كشف مصدر أمني بمحافظة الأقصر، أن ضحايا حادث التصادم بين سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا، هم عمال يقومون بتحميل الطماطم من الحقول، وغالبيتهم من محافظة المنيا.

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين

أوضح المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 14 آخرين، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، وجاءت أسماؤهم كالتالي: أحمد جمعة موسى رمضان (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد أبوزيد جمعة (40 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حمدي محمد (20 عامًا) – اشتباه كسر بالحوض، ومحمود صقر محمود (20 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب مجهول الهوية (20 عامًا) – اشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الهوية (23 عامًا) – كسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد شبيب كمال (41 عامًا) – سحجات وكدمات، وأبانوب بشرى عزيز (37 عامًا – من بني سويف) – جروح بالوجه.

كما أصيب كل من: مصطفى فرج محمود (14 عامًا) – كسر مفتوح بالقدم اليسرى، ومحمد مبروك إبراهيم (27 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، وعمار سعد خليل (24 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد حمدي صالح (23 عامًا) – اشتباه كسر بالساق اليمنى والكوع الأيسر، ومحمود فرج محمود (20 عامًا) – كدمات وسحجات، وسعيد رشدي سعيد (15 عامًا) – كدمات.

كما أسفر الحادث المأساوي عن مصرع شخصين مجهولي الهوية يبلغان من العمر نحو 45 و25 عامًا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث والإجراءات الأمنية

تم فرض طوق أمني بمحيط موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الغربي.

باشرت الجهات المختصة والنيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، بينما تم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.