إعلام إيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل الكويت واحتراقها

كتب : مصطفى الشاعر

02:53 م 06/03/2026

استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل الكويت واحتراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن القوات الإيرانية استهدفت ناقلة نفط أمريكية بالقرب من سواحل دولة الكويت.

استهداف ناقلة أمريكية

ذكر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري، أن القوات الإيرانية وجّهت ضربة مباشرة للناقلة، مشيرا إلى أنها "تحترق حاليا" نتيجة الإصابة، في خطوة تعكس تحولا جذريا في المواجهة العسكرية الدائرة بالمنطقة.

توسيع دائرة المواجهة

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن طهران قررت المضي قدما في توسيع نطاق الحرب لتشمل أهدافا أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.

وشدد الحرس الثوري في بيان له على أن "زمام المبادرة بات بيد إيران"، محذّرا من أن العمليات العسكرية ستتواصل وتتوسع طالما استمر التصعيد ضد الأراضي الإيرانية.

قصف القواعد ومطارات إسرائيل

كشف الحرس الثوري عن استخدام "صواريخ من الجيل الجديد" في ضرب قواعد عسكرية أمريكية موزعة بعدد من دول الخليج.

وبالتزامن مع ضربات الخليج، أعلنت طهران استهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، شملت مطار "بن جوريون" ومدينتي "حيفا وتل أبيب"، مؤكدة أن الصواريخ حققت إصابات دقيقة في الأهداف المحددة.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

