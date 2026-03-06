تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، صباح اليوم الجمعة، وذلك لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن الذي يشهده الإقليم واتساع رقعته ، حسبما قالت وزارة الخارجية في بيان لها.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "بأن الاتصال يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان الشقيق، لا سيما التداعيات الوخيمة المترتبة على أزمة النزوح المتفاقمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

وحسب بيان وزارة الخارجية: "فقد جدد بدر عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدولة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على الرفض القاطع لأي مساس الاستهداف لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه الشقيق".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن: "الاتصال تضمن تقييماً شاملاً للوضع الراهن، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الحالية في لبنان في ظل أزمة النزوح الحالية والاحتياجات الملحة للشعب اللبناني وسبل تلبيتها بشكل عاجل، في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن".

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها علي كامل التراب الوطني اللبناني ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن وحصر السلاح، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد الحالي لما له من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية في بيانها الجمعة.