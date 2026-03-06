أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن اعتماد وتجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

مستشفيات بجميع التخصصات تنضم للمنظومة

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الاعتماد شملت: تجديد الاعتماد المبدئي لمركز أورام المنيا، ومنح الاعتماد المبدئي لكل من: مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستشفيات المشمولة بالتأمين الصحي الشامل لتشمل جميع التخصصات الطبية الحيوية.

مستشفى جامعة المنيا ينضم للتأمين الصحي

كما أعلنت جامعة المنيا مؤخرًا اعتماد المستشفى الثلاثي الجامعي بعد حصوله على شهادة الاعتماد المبدئي، ليصبح جزءًا من منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات صحية متقدمة للمرضى والمراجعين.

وحدتا طب أسرة تدخلان الخدمة

شمل الاعتماد أيضًا وحدتي طب أسرة: وحدة الكرم بمركز أبو قرقاص، وحدة بان العلم بمركز العدوة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا الاعتماد يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية للمواطنين.