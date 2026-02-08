"فريق دونجا".. النجمة السعودي يعلن مدربه الجديد

أعلنت إدارة نادي النجمة السعودي مساء اليوم الأحد رسمياً، إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا مدرب الفريق الأول لكرة القدم وطاقمه المساعد، وتعيين البريطاني نيستور إل مايسترو مدرباً جديداً للفريق استعداداً للمرحلة القادمة من دوري روشن السعودي.

وجاءت إقالة سيلفا بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ لازال الفريق يطارد انتصاره الأول هذا الموسم ويتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات خلال 20 مباراة.

وقاد سيلفا النجمة في 58 مباراة، منها 34 بدوري يلو و20 بدوري روشن، إضافة إلى 4 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها 22 فوزاً و10 تعادلات مقابل 26 هزيمة، وفقاً لإحصاءات ترانسفير ماركت.

وبهذا القرار، أصبح سيلفا خامس مدرب ينهى مشواره هذا الموسم قبل نهاية عقده في دوري روشن السعودي، بعد كل من الفرنسي بلان "الاتحاد"، الإسباني خافيير كاييخا "الرياض"، البرتغالي باولو سيرجيو "الأخدود"، ومواطنه ميتشيل جونزاليس "القادسية".

وكان النجمة السعودي نجح خلال الفترة الماضية في التعاقد مع نبيل دونجا لاعب الوسط المصري المحترف قادماً من نادي الزمالك.