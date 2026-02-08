مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"فريق دونجا".. النجمة السعودي يعلن مدربه الجديد

كتب - نهى خورشيد

10:31 م 08/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    النجمة السعودي يعلن مدربه الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إدارة نادي النجمة السعودي مساء اليوم الأحد رسمياً، إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا مدرب الفريق الأول لكرة القدم وطاقمه المساعد، وتعيين البريطاني نيستور إل مايسترو مدرباً جديداً للفريق استعداداً للمرحلة القادمة من دوري روشن السعودي.

وجاءت إقالة سيلفا بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ لازال الفريق يطارد انتصاره الأول هذا الموسم ويتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات خلال 20 مباراة.

وقاد سيلفا النجمة في 58 مباراة، منها 34 بدوري يلو و20 بدوري روشن، إضافة إلى 4 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها 22 فوزاً و10 تعادلات مقابل 26 هزيمة، وفقاً لإحصاءات ترانسفير ماركت.

وبهذا القرار، أصبح سيلفا خامس مدرب ينهى مشواره هذا الموسم قبل نهاية عقده في دوري روشن السعودي، بعد كل من الفرنسي بلان "الاتحاد"، الإسباني خافيير كاييخا "الرياض"، البرتغالي باولو سيرجيو "الأخدود"، ومواطنه ميتشيل جونزاليس "القادسية".

وكان النجمة السعودي نجح خلال الفترة الماضية في التعاقد مع نبيل دونجا لاعب الوسط المصري المحترف قادماً من نادي الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق النجمة الدوري السعودي مدرب فريق النجمة ماريو سيلفا نيستور إل مايسترو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يحذر من "ضياع أمريكا" ويطالب الجمهوريين بالقتال لإنقاذ الانتخابات
شئون عربية و دولية

ترامب يحذر من "ضياع أمريكا" ويطالب الجمهوريين بالقتال لإنقاذ الانتخابات
إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه
زووم

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)