إعلان

تشكيل أهلي جدة السعودي المتوقع لمواجهة الوحدة في دوري أبطال آسيا

كتب : محمد الميموني

12:08 م 09/02/2026

أهلي جدة

استقر ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الوحدة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويواجه أهلي جدة نظيره فريق الوحدة، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير، في إطار مباريات الجولة السابعة من البطولة القارية.

ومن المتوقع أن يبدأ أهلي جدة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس – ريان حامد – روجير إيبانيز – محمد عبد الرحمن

خط الوسط: إينزو ميلوت – زياد الجهني – فالنتين أتانجانا

خط الهجوم: صالح أبو الشامات – ريكاردو ماتياس – ماتيوس جونسالفيس

