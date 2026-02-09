مباريات الأمس
موعد مباراة أهلي جدة والوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:32 ص 09/02/2026 تعديل في 11:50 ص

أهلي جدة

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد «آل نهيان» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة

وتُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الفريقين

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الرابع بنفس الرصيد 13 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في صراع الترتيب والتأهل.

أهلي جدة الوحدة موعد مباراة أهلي جدة والوحدة دوري أبطال أسيا

