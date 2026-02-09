كتب- عمر صبري:

شهدت جامعة القاهرة احتفالية لتكريم المشاركين ببرنامج "دولة التلاوة" وهم الإعلامية آية عبد الرحمن المدرس المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس النواب، ومحمد القلاجي، وبلال سيف.

وقال الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، إن برنامج "دولة التلاوة" أدي دورًا عظيمًا وأتاح للمشاهدين الاستماع والالتفاف والعودة بالذاكرة الي نحو ٣٠ و٤٠ سنه للاستماع الي المشايخ العِظام، مشيرًا إلى أحد فوائد البرنامج وهي مسألة " النغم" وأن المقامات صُنعت من تلاوة القرآن العظيم وأن الله سبحانه وتعالي اسمع جبريل القران بصوته، وأن جبريل اسمع النبي القران بصوته

وأضاف أن النبي اسمع الصحابه القرآن بصوته، وهذا يدل علي تعدد المقامات، ويوم القيامة سوف نجلس جميعًا للاستماع إلى القران الكريم من الله سبحانه وتعالي، مؤكدًا أن القرآن الكريم هو غذاء الروح وأن الانسان يتكون من مركبات خمس تتمثل في الروح، والنفس، والعقل، والبدن، والقرين، بالإضافة إلى سر الحياه التي لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالي.

وأشار الدكتور أشرف الفيل، إلى أن غذاء النفس يكون في الصلاة، وغذاء الروح في القرآن الكريم، وأن غذاء العقل يكون من خلال الحج والعمرة، مشيدًا بأداء كافة المشاركين ببرنامج " دولة التلاوة" ونجاحهم المتميز، كما وجه الشكر إلى إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لدعوته للمشاركة في تكريم المشاركين في البرنامج.

وقال محمد القلاجي، إنه بدأ في حفظ القران الكريم منذ بلوغه سن الرابعة علي أيدي العديد من المشايخ، موجهًا الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة القاهرة لحرصها علي تكريمه.

وأوضح الشيخ بلال سيف، أنه أتم حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة عشرة بمحافظة بني سويف، وعند انتقاله إلى محافظة القاهرة حرص علي التميز من خلال الذهاب إلى كبار المشايخ ليقوم بدراسة القراءات المختلفة.

