إعلان

عالم أزهري: دولة التلاوة أعادنا بالذاكرة 40 سنة للاستماع للمشايخ العظام

كتب : عمر صبري

07:11 م 09/02/2026 تعديل في 07:17 م

برنامج دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

شهدت جامعة القاهرة احتفالية لتكريم المشاركين ببرنامج "دولة التلاوة" وهم الإعلامية آية عبد الرحمن المدرس المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس النواب، ومحمد القلاجي، وبلال سيف.

وقال الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، إن برنامج "دولة التلاوة" أدي دورًا عظيمًا وأتاح للمشاهدين الاستماع والالتفاف والعودة بالذاكرة الي نحو ٣٠ و٤٠ سنه للاستماع الي المشايخ العِظام، مشيرًا إلى أحد فوائد البرنامج وهي مسألة " النغم" وأن المقامات صُنعت من تلاوة القرآن العظيم وأن الله سبحانه وتعالي اسمع جبريل القران بصوته، وأن جبريل اسمع النبي القران بصوته

وأضاف أن النبي اسمع الصحابه القرآن بصوته، وهذا يدل علي تعدد المقامات، ويوم القيامة سوف نجلس جميعًا للاستماع إلى القران الكريم من الله سبحانه وتعالي، مؤكدًا أن القرآن الكريم هو غذاء الروح وأن الانسان يتكون من مركبات خمس تتمثل في الروح، والنفس، والعقل، والبدن، والقرين، بالإضافة إلى سر الحياه التي لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالي.

وأشار الدكتور أشرف الفيل، إلى أن غذاء النفس يكون في الصلاة، وغذاء الروح في القرآن الكريم، وأن غذاء العقل يكون من خلال الحج والعمرة، مشيدًا بأداء كافة المشاركين ببرنامج " دولة التلاوة" ونجاحهم المتميز، كما وجه الشكر إلى إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لدعوته للمشاركة في تكريم المشاركين في البرنامج.

وقال محمد القلاجي، إنه بدأ في حفظ القران الكريم منذ بلوغه سن الرابعة علي أيدي العديد من المشايخ، موجهًا الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة القاهرة لحرصها علي تكريمه.

وأوضح الشيخ بلال سيف، أنه أتم حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة عشرة بمحافظة بني سويف، وعند انتقاله إلى محافظة القاهرة حرص علي التميز من خلال الذهاب إلى كبار المشايخ ليقوم بدراسة القراءات المختلفة.

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

بعد أزمة تأخير.. صرف مستحقات معلمي الحصة بمنيا القمح عن شهر نوفمبر 202

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشرف الفيل جامعة القاهرة علماء الازهر دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور
الموضة

4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026