"يحدده رونالدو".. جيسوس يصدم النصر السعودي ويزيد الغموض

كتب : محمد خيري

12:30 م 09/02/2026

رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، في ظل الغموض الذي يحيط باستمراره مع «العالمي» خلال الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية وجود خلافات داخل أروقة نادي النصر، خاصة مع قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أبدى غضبه بسبب عدم تدعيم الفريق بالشكل المطلوب مقارنة بمنافسيه، وعلى رأسهم الهلال، وهو ما تزامن مع غيابه عن بعض مباريات الفريق الأخيرة.

وأفادت صحيفة «الرياضية» السعودية بأن جورجي جيسوس ربط استمراره وتجديد عقده مع النصر ببقاء مواطنه كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي لم يفتح ملف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في انتظار حسم موقف قائد الفريق ومستقبله مع النادي.

وكانت «الرياضية» قد أشارت في وقت سابق إلى أن جيسوس قد يرفض تجديد عقده، خاصة بعد عدم تلبية طلبه بالتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقاد جورجي جيسوس فريق النصر خلال الموسم الحالي في 30 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية، حقق خلالها 24 انتصارًا، مقابل تعادل واحد، وتلقى خمس هزائم.

