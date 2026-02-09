وزير الثقافة يفتتح حفل جوائز فاروق حسني: الشباب أمل الغد

بعد أن أطلقته "الأوقاف".. محافظ القاهرة يتفقد مشروع "زاد آل البيت" بالسيدة

تصوير- إسلام فاروق:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن الشباب أمل الغد ومستقبل الوطن.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بحفل توزيع جوائز، الدورة السابعة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.

وقال هنو: يشرق وزارة الثقافة أن تعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة فاروق حسني في هذه التجربة الرائدة، مؤكدا أنه سيتم استضافة الأعمال الفائزة في قصر الفنون.

وأضاف هنو: إن تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026، ضمن جوائز الفنون للشباب، أمر مستحق لفنان كبير أثرى الواقع الفني بكثير من الأعمال الهامة.

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز، الدورة السابعة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بمتحف الجزيرة للفنون.

وتم منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيي الفخراني، حيث قرر مجلس أمناء المؤسسة منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد الأديب محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء أن جائزة الاستحقاق الكبرى هى أكبر الجوائز السنوية التى تمنحها مؤسسة فاروق حسنى، وفى الوقت الذى تمنح بقية الجوائز للشباب كل فى مجال تخصصه على عمل فنى معين، فإن الجائزة الكبرى تذهب لرمز بارز من الرموز الثقافية على مجمل أعماله، وأن الفنان الكبير يحيى الفخراني يتربع بجدارة على عرش الفن التمثيلي على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وعلى خشبة المسرح، فهو واحد من أعمدة الفن المصرى والعربى، ويحظى بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، كونه ممثل إستثنائي جمع بين العمق الأكاديمى والموهبة الفطرية والحضور الطاغي، فصنع مسيرة فنية متميزة حفلت بأدوار لا تنسى تنوعت ما بين إبن البلد والمثقف والخواجة، لكنها فى جميع الحالات ترسخت فى وجدان جمهوره العريض.

تقدم لهذه الدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون قد أعلنت في أواخر شهر يناير الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.

