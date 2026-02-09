إعلان

بعد إجلاء 800 طالب.. ما حقيقة وجود قنبلة في مدرسة فرنسية؟

كتب : مصراوي

07:07 م 09/02/2026

وكالات

أفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية، أنه تم إجلاء 800 طالب اليوم الاثنين، من مدرسة "دو مونت سان جان" في مدينة أنتيب الفرنسية، بسبب إنذار بوجود قنبلة.

وأوضحت القناة، أنه عقب تلقي السلطات الفرنسية رسالة من بريد المدرسة بوجود قنبلة داخل المباني، انتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ وقامت بإجلاء الطلاب والموظفين.

وأكدت القناة الفرنسية أنه بالفحص لم يتم العثور على أي قنبلة بعد التحقق منها من قبل الأجهزة الأمنية، وتبين أن الحساب البريد للمدرسة مخترق وتم إرسال الرسالة عن طريق الهكر.

بي أف أم الشرطة الفرنسية مدارس

